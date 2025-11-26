‘Tutuklanacağız’ mesajı çok konuşulmuştu... Güllü'nün kızından yeni açıklama!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Gülter, çıkan söylentiler ve “Tutuklanacağız” mesajlarına Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yanıt verdi.

ACIMIZ TAZE, İFTİRALAR BİTMİYOR

Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gülter, “Tamamen iftira. Annemin kızıyım, yaptığım her şeyin arkasındayım. Acımız çok taze ama sürekli üzerimize geliyorlar. Benim bir çocuğum var, yarın büyüdüğünde bu haberleri görecek.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ VE KIZI İÇİN SUSUYOR

Hakkında yapılan yorumların hepsine yanıt veremediğini belirten Gülter, “Zamanı geldiğinde konuşacağım çok şey var. Ama şu an kardeşim ve kızım için susuyorum. Annemin gerçek kızı benim. Her söylenene nasıl yetişebilirim?” dedi.

“TUTUKLANACAĞIZ” MESAJLARI YANLIŞ YORUMLANIYOR

Gülter, olayla ilgili paylaşılan “Tutuklanacağız, yeter artık sus” mesajlarına dair, “Olay anında Kervan orada bile değildi. Bu konuyu onunla hiç konuşmadık. Mesajlar tamamen yanlış yorumlanıyor.” açıklamasında bulundu.

KİRALIK KATİL İDDİASINI REDDETTİ

Güllü’nün ölümüne dair ortaya atılan ağır suçlamaları kesin bir dille reddeden Gülter, “Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir şey.” dedi.

GÜLLÜ İLE İYİ BİR İLİŞKİSİ VARDI

Annesiyle güçlü bir bağları olduğunu vurgulayan Gülter, “Akşam tartışsak bile sabah mutlaka barışırdık. Annemi öldürmek gibi bir düşüncem olmadı. Bunu söylemek bile çok acı.” ifadelerini kullandı.