Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlker Canikligil sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Silivri soğuk değil" dedi.

Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 22:10

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Youtube'de FluTV kanalında yaptığı yayımlarla da tanınan Canikligil, X hesabından ilk kez açıklama yaptı.

"KESİN BİLGİ"

Canikligil yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım."


Etiketler: #İlker Canikligil #youtube #silivri

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