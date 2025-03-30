Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlker Canikligil sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Silivri soğuk değil" dedi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Youtube'de FluTV kanalında yaptığı yayımlarla da tanınan Canikligil, X hesabından ilk kez açıklama yaptı.
"KESİN BİLGİ"
Canikligil yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım."
Etiketler: #İlker Canikligil #youtube #silivri
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