Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama

Yayınlanma: 30.03.2025 - 22:10

Güncelleme: 30.03.2025 - 22:10

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Youtube'de FluTV kanalında yaptığı yayımlarla da tanınan Canikligil, X hesabından ilk kez açıklama yaptı.

"KESİN BİLGİ"

Canikligil yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım."