TV yayın akışı 10 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:37
TV yayın akışı 10 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Vizontele Tuuba

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00  Yabancı Sinema "Deha"

ATV YAYIN AKIŞI        20:00  Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Sandık Kokusu

KANAL D 

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

STAR TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba

SHOW TV 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

ATV 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV 

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TV8 

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2024 All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2024

TRT 1

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Deha"

22:15 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"


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