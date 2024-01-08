Fransız milletvekili, İsrail'i hedef aldı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:53

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:53

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, BFMTV'de yayımlanan, Benjamin Duhamel'in sunduğu BFM Politique programına konuk oldu.

Programda İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini vurgulayan Panot, saldırılarda sivil can kayıplarının yüksek olduğuna dikkati çekti.

Panot, "Gazeteciler için 30 yılın en ölümcül çatışmalarından bahsediyoruz. 2024'te yarım milyon insanın ölebileceğinden bahsediyoruz. Gazze'de her gün 160 çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz. Bir fikir vermesi için söylüyorum, Suriye Savaşı'nda günde 2 çocuk, Afganistan Savaşı'nda günde 3 çocuk öldürülmüştü" dedi.

Bunun yanı sıra Panot, uluslararası medya kuruluşları tarafından Gazze'de yaşananların "İsrail-Hamas savaşı" gibi lanse edildiğini ancak aşırı sağcı İsrail hükümeti yetkililerinin başından bu yana Gazzelilerin yerinden edilmesinden bahsedildiğini ve dolayısıyla bu savaşın "İsrail-Hamas savaşı" olmadığını belirtti.

Aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle iki devletli çözümü tehlikeye attığına dikkati çeken Panot, "Şu yanan ve ciddi olan şey şu ki iki devletli çözüm toprağa gömülüyor" ifadesini kullandı.

Panot, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişiyi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta insansız hava aracıyla saldırı düzenleyip öldürmesine tepki göstererek, "Uluslararası hukuk, komşu bir ülkeye saldırı imkanı tanımaz" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'ın egemen bir devlet olduğunu belirten Panot, İsrail'in egemen bir devletin sınırları içinde gerçekleştirdiği saldırının yasa dışı olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.