TV yayın akışı 30 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Cengizhan Destanı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema- K-9
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef Türkiye All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Beni Böyle Sev
09:10 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:00 Türk Sineması “Akıllara Seza”
14:30 Teşkilat
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 K-9
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Safir
13:15 Aldatmak
16:35 Shazam! 6. Güç
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:20 Ekonomi Arası
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
14:45 Şahane Hayatım
16:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Koruyucu
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