TV yayın akışı 30 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:07
TV yayın akışı 30 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Cengizhan Destanı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema- K-9

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Beni Böyle Sev

09:10 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:00 Türk Sineması “Akıllara Seza”

14:30 Teşkilat

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 K-9

 ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Safir

13:15 Aldatmak

16:35 Shazam! 6. Güç

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:20 Ekonomi Arası

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

14:45 Şahane Hayatım

16:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Koruyucu


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