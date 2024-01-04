TV yayın akışı 4 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bizum Hoca
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kutsal Damacana 4
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Aşka Düşman
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 İkizler Projesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz’un Haritası
4 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman
4 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş “Ertuğrul”
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Yabancı Sinema “Komşuluk Halleri”
02:20 Diriliş “Ertuğrul”
04:15 Yerli Dizi
05:55 Kapanış
4 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
4 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz’un Haritası
22:15 Atla Gel Şaban
4 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 3 Kağıtçılar
22:00 Bizum Hoca
4 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
4 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4
22:30 Hudutsuz Sevda
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