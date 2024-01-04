TV yayın akışı 4 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:44
TV yayın akışı 4 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bizum Hoca

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kutsal Damacana 4

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 İkizler Projesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00  Hadi Hayırlısı Istakoz’un Haritası

4 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Aşka Düşman

4 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş “Ertuğrul”

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Yabancı Sinema “Komşuluk Halleri”

02:20 Diriliş “Ertuğrul”

04:15 Yerli Dizi

05:55 Kapanış

4 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

4 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz’un Haritası

22:15 Atla Gel Şaban

4 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 3 Kağıtçılar

22:00 Bizum Hoca

4 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

4 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:30 Hudutsuz Sevda


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