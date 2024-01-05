TV yayın akışı 5 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 ARKA SOKAKLAR
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kutsal Damacana 4
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 YALI ÇAPKINI
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 BEBEK FİRARDA
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 ATEŞ KUŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 KIZILCIK ŞERBETİ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'
22:15 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'
00:35 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'
02:20 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'
04:10 Diriliş 'Ertuğrul'
06:20 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 MUTFAK BAHANE
16:00 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 ATEŞ KUŞLARI
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 KİRALIK AŞK
09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
13:30 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK
16:00 GÜZEL KÖYLÜ
18.15 STAR HABER
19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
20:00 YALI ÇAPKINI
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 CAMDAKİ KIZ
12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK VE UMUT
17:30 ARKA SOKAKLAR
18:40 KANAL D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 BU SABAH
09:45 ARAK
12:30 GELİN EVİ
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 KIZILCIK ŞERBETİ
23:15 ŞARK BÜLBÜLÜ
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 ÇALAR SAAT
10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:00 YASAK ELMA
13:30 EN HAMARAT BENİM
16:15 BAMBAŞKA BİRİ
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 KUTSAL DAMACANA 4
22:30 KİRLİ SEPETİ
23:30 ORTA SAYFA
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'DE SAĞLIK
08:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
11:15 AŞKA DÜŞMAN
12:45 DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- Türk sinemasının acı kaybı
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı