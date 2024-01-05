TV yayın akışı 5 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:38
TV yayın akışı 5 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 ARKA SOKAKLAR

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kutsal Damacana 4

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 YALI ÇAPKINI

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 BEBEK FİRARDA

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 ATEŞ KUŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'

22:15 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'

00:35 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'

02:20 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'

04:10 Diriliş 'Ertuğrul'

06:20 Kapanış 

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MUTFAK BAHANE

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 ATEŞ KUŞLARI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 KİRALIK AŞK

09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:30 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK

16:00 GÜZEL KÖYLÜ

18.15 STAR HABER

19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

20:00 YALI ÇAPKINI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 CAMDAKİ KIZ

12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK VE UMUT

17:30 ARKA SOKAKLAR

18:40 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 BU SABAH

09:45 ARAK

12:30 GELİN EVİ

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

23:15 ŞARK BÜLBÜLÜ

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 ÇALAR SAAT

10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:00 YASAK ELMA

13:30 EN HAMARAT BENİM

16:15 BAMBAŞKA BİRİ

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 KUTSAL DAMACANA 4

22:30 KİRLİ SEPETİ

23:30 ORTA SAYFA

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'DE SAĞLIK

08:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

11:15 AŞKA DÜŞMAN

12:45 DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR


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