TV yayın akışı 5 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 05.01.2024 - 09:38

Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 ARKA SOKAKLAR

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kutsal Damacana 4

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 YALI ÇAPKINI

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 BEBEK FİRARDA

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 ATEŞ KUŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'

22:15 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'

00:35 Yabancı Sinema 'Bebek Firarda'

02:20 Yabancı Sinema 'Julie Ve Julia'

04:10 Diriliş 'Ertuğrul'

06:20 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MUTFAK BAHANE

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 ATEŞ KUŞLARI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 KİRALIK AŞK

09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:30 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK

16:00 GÜZEL KÖYLÜ

18.15 STAR HABER

19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

20:00 YALI ÇAPKINI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 CAMDAKİ KIZ

12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK VE UMUT

17:30 ARKA SOKAKLAR

18:40 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 BU SABAH

09:45 ARAK

12:30 GELİN EVİ

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

23:15 ŞARK BÜLBÜLÜ

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 ÇALAR SAAT

10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:00 YASAK ELMA

13:30 EN HAMARAT BENİM

16:15 BAMBAŞKA BİRİ

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 KUTSAL DAMACANA 4

22:30 KİRLİ SEPETİ

23:30 ORTA SAYFA

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'DE SAĞLIK

08:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

11:15 AŞKA DÜŞMAN

12:45 DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR