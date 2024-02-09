TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

TV100 ile yolları ayıran Ece Üner'in yeni adresi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 18:32
TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
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Haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi Sözcü TV oldu. Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından Ece Üner'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" ifadelerine yer verildi.

Üner, 2 Şubat'ta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurmuştu.


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