TV100'den ayrılmıştı! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu!

TV100 ile yolları ayıran Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:09
TV100'den ayrılmıştı! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu!
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Ece Üner'in istifası sonrası TV100'de ana haber bültenini sunacak isim merak konusu oldu. Üner'in koltuğu, Osman Kenan Çapoğlu'na devredildi. 

KENAN ÇAPOĞLU KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme mezunu olan Osman Kenan Çapoğlu, kariyerine ilk olarak 2014 yılında Bursa Tv ile başladı. 2017 yılına kadar haber spikerliği, haber müdürlüğü, genel müdürlük görevlerinde bulunan Çapoğlu, 2019 yılında TV 264'e geçti. Daha sonra TV100'de geçti.

İLK YAYINI DEPREM BÖLGESİNDE AÇACAK

TV100'ün ana haber koltuğunu devralan Çapoğlu, ilk yayınını 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta açacak. 



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