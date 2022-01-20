Twitch yayıncısı 'Pqueen' hakkında soruşturma başlatıldı
Twitch yayıncılarından Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu, yayın sırasında yaptığı bir dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Twitch yayıncısı Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir danstan dolayı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Baynazoğlu, dans sebebiyle ifade vermeye gittiğini belirtti.
Twitch yayıncısı Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu bir yayınındaki dansı nedeniyle ifadeye çağırıldı. Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir video yayınlayan yayıncı, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu da ekledi. Pqueen, “Dosyada bir hesap TikTok’ta paylaşım yapıyor. Dalga geçiyor. Bana ait olmadığı yazıldığı halde bana soruşturma açılıyor” dedi.
Ayyy aşırı komik bir konuda hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün. Buradan mı kahkahalarla anlatsam yoksa akşam yayında mı yere yatarak gülsem onun hesabını yapıyorum.— pqueen (@pqueenn) January 19, 2022
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