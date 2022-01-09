Twitch'ten ayrılmışlardı: Jahrein ve Rekkitz ekibinin yayın yapacağı yeni platform belli oldu

09 Ocak 2022 Pazar, 14:09

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Sonuç, Twitch ile yollarını resmen ayırdığını Instagram üzerinden paylaştığı hikayelerle açıklamıştı. Yaptığı açıklamada sert ifadelere de yer veren Jahrein, Twitch ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.

"KENDİMİ ATEŞE ATARAK..."

Twitch’te kara para aklama ve dolandırıcılık işlerine karışan ve bunu itiraf etmelerine rağmen herhangi bir ceza almayan yayıncıların ve e-sporcuların hiçbir şey olmamış gibi yayınlarına devam ediyor olmalarına tepki gösteren Jahrein, Instagram hikayesinden şu şekilde açıklama yapmıştı:

“Twitch ile sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde feshettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak, rahat olduğum ‘comfort zone’umdan çıkarak yapılması gerekeni yaptım.”

Kullanıcılar, yaşanan olaylar karşısında herhangi bir yaptırım uygulamayan Twitch'e tepki göstermişti. Olayın ardından Jahrein gibi pek çok kullanıcı Twitch’te yayın yapmayı bırakacağını açıklamıştı.

YENİ PLATFORMLARI BELLİ OLDU

Son olarak, Twitch’ten ayrılan Jahrein ve Rekkitz ekibinin Nimo TV’ye geçiş yapacağı haberi yayıldı.

WebTekno'da yer alan habere göre; kazandığı popülerlikle son zamanlarda dev yayın platformu Twitch’e rakip olmaya başlayan yayın platformu Nimo TV, Twitch’in popüler 4 yayıncısının kendi platformlarına geçtiğini duyurdu. Nimo TV Türkiye Twitter hesabından yapılan duyurunun ardından yayıncılar da Nimo TV’ye geçişleri hakkında paylaşım yaptı.

Nimo TV’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurulduğu üzere; Moparism, Adal, Jahrein ve Purplebixi adlı kullanıcılar bundan sonra yayın hayatlarına Nimo TV'de devam edecek.

Nimo TV’nin resmi duyurusuyla aynı saatte Purplebixi kullanıcı adıyla tanınan yayıncı da Bahadır Telci de Twitter hesabından “Çok bekledik, düşündük sonunda hem rahat yayın yapabileceğimiz, hem fikirlerimize önem verip bu doğrultuda değişiklik yapan bir platformda yayınlarımızı yapmaya karar verdik” şeklinde paylaşımıyla, diğer yayıncılarla birlikte Nimo TV’ye geçtiklerini açıkladı.

Jahrein de yine aynı zamanlarda yaptığı son Twitch yayınında Nivo Tv’ye geçeceğini açıkladı.