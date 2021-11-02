Akit TV, Twitch'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren Jahrein'i hedef aldı
Twich'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, Akit TV'nin 'Kılıçdaroğlu ile yayın yapmıştı! Milyonlarca Twitch kullanıcısını dolandırdı' başlıklı haberine tepki gösterdi. Sonuç, "Benim de annem babam var. Akrabalarım var. Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler?" diyerek hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.
Bir tür elektronik video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch, son olarak 'kara para aklama' iddiaları ile gündemde.
Son olarak, Twich'teki dolandırıcılık iddialarını gündeme getiren 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, platformda ortaya çıkan iddialara ilişkin ifade vermeye çağrılmıştı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sonuç, "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullanmıştı.
AKİT TV, JAHREIN'İ DOLANDIRICI İLAN ETTİ
'Jahrein' lakaplı ünlü yayıncı, son olarak yandaş medya tarafından dolandırıcı ilan edildi. Twitch'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren Sonuç, Akit TV'nin "Kılıçdaroğlu ile yayın yapmıştı! Milyonlarca Twitch kullanıcısını dolandırdı" başlıklı haberine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
"BENİM DE ANNEM BABAM VAR..."
Sonuç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim de annem babam var. Akrabalarım var. Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler? Bunun hesabını hukuk karşısında vereceksiniz!" ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Popüler yayıncı Ahmet Sonuç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitch'te Knight Online yayınları üzerinden çalıntı kartlar ile bağış yapıldığını, kara para aklandığını iddia etmişti. Yayıncı, Twitch'in kendisine ulaşması halinde elindeki bilgileri paylaşacağını da söylemişti.
Sonuç, son olarak konuyla ilgili bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.
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