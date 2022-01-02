Ünlü yayıncı Jahrein, Twitch ile yollarını ayırdığını açıkladı: 'Artık kendime yakıştıramıyorum'

02 Ocak 2022 Pazar, 16:23

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Sonuç, Twitch ile yollarını resmen ayırdığını Instagram üzerinden paylaştığı hikayelerle açıkladı. Yaptığı açıklamada sert ifadelere de yer veren Jahrein, Twitch ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

"ARTIK KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM"

Twitch’te kara para aklama ve dolandırıcılık işlerine karışan ve bunu itiraf etmelerine rağmen herhangi bir ceza almayan yayıncıların ve e-sporcuların hiçbir şey olmamış gibi yayınlarına devam ediyor olmalarına tepki gösteren Jahrein, geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla da platform ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Şimdi ise resmen platformdan ayrıldığını duyurdu.

"KENDİMİ ATEŞE ATARAK..."

Jahrein, Instagram hikayesinden şu şekilde açıklama yaptı:

“Twitch ile sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde feshettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak, rahat olduğum ‘comfort zone’umdan çıkarak yapılması gerekeni yaptım.”

"YENİ BİR PLATFORMA GEÇECEĞİM"

WebTekno'nun aktardığı habere göre; ünlü yayıncı, hikayelerinin devamında ise platformdan bir an önce ayrılmak istemesinin detaylarına şu şekilde indi:

“#TemizTwitch dedik…ve bu akıma katılan neredeyse bütün yayıncılar şu anda yayınlarına Twitch üzerinden devam etmekteler. Ben maalesef edemeyeceğim. Mayıs’a kadar Twitch ile sözleşmem olmasına rağmen bu platformda yayın açmayı artık kendime yakıştıramadığım için bu platformdan uzuyorum. Yeni bir platforma geçeceğim.”

YENİ YAYINLARI İÇİN TARİH VERDİ

Ortaya çıkan olaylar hakkında Twitch’in herhangi bir yaptırımda bulunmamış olmasını yanlış bulduğunu belirten Jahrein, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerine karışan yayıncılar için de “Bu şerefsizlerin, bu ahlaksızların dinleri imanları paradır” diyerek tepki gösterdi.

Henüz açıklamadığı başka bir platformda yayın yapmaya devam edeceğini paylaşan Jahrein, 5-10 Ocak tarihleri arasında yeniden yayına girmeyi planladığını ifade etti.