Twitter (X) çöktü mü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor?

30 Mart Pazar günü saat 17.40 itibarıyla dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya uygulaması Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor?

Twitter (X) çöktü mü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 20:00

Mobil ve masaüstü üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfa yenileme hatasıyla karşılaşıyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 30 MART 2025?

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Twitter’da erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Henüz konuyla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Ana sayfa yenileme sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise hatanın kaynağını öğrenmek istiyor.

30 Mart Pazar günü Twitter’da yaşanan sorunun global olarak gerçekleştiği biliniyor.


Etiketler: #Twitter #X #erişim

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