Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:58

Güncelleme: 29.03.2025 - 22:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde toplanmıştı. Polis ablukası ile karşılaşan gençler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gençler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un ev hapsi şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Peki, Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

ELİF ULUĞ KİMDİR?

Elif Uluğ. 28 şubat 2002'de doğdu. Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okudu.

Instagram'da "elifulugjp" kullanıcı adıyla 275 binden fazla takipçisi bulunan Uluğ, YouTube'da ise 21 Temmuz 2019 tarihinde açtığı kanalında 50 binden fazla aboneye sahiptir.

Ayrıca, Twitter ve TikTok gibi diğer platformlarda da aktif olarak içerik üretmektedir.