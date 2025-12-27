Tyler Perry’ye 77 milyon dolarlık cinsel saldırı davası

Oyuncu Mario Rodriguez, Hollywood’un önde gelen yönetmenlerinden Tyler Perry ve film şirketi Lionsgate hakkında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 77 milyon dolarlık cinsel saldırı davası açtı.

2016 yapımı “Boo! A Madea Halloween” filminde rol alan Rodriguez, dava dilekçesinde Tyler Perry’nin kendisine yıllar boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Rodriguez, Perry ile ilk kez 2015 yılında bir spor salonunda tanıştığını, daha sonra olası bir dizi projesini görüşmek üzere akşam yemeğine davet edildiğini aktardı.

Dava dosyasına göre, yemeğin ardından Perry’nin evine gittiklerini belirten Rodriguez, burada yönetmenin kendisine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Rodriguez, olayın ardından Perry’nin kendisinden özür dileyerek 5 bin dolar ödeme yaptığını öne sürdü.

Rodriguez ayrıca, 2019 yılında Perry’nin yeniden cinsel içerikli bir yaklaşımda bulunduğunu, bunu reddetmesi üzerine kendisine yine 5 bin dolar verildiğini iddia etti.

Dava dilekçesinde Lionsgate’in de Perry hakkındaki iddialardan haberdar olmasına rağmen film projelerine finansman sağlamayı sürdürdüğü savunuldu. Şirketin, oyuncuların güvenliğini sağlama sorumluluğunu ihmal ettiği ileri sürüldü.

PERRY CEPHESİ İDDİALARI REDDETTİ

Tyler Perry’nin avukatı Alex Spiro, Page Six’e yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Spiro, söz konusu davayı “başarısız bir para koparma girişimi” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, aylar önce oyuncu Derek Dixon da Perry’ye karşı 260 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Dixon, Perry’nin “The Oval” dizisinde rol aldığı dönemde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş, rolünü kaybetme korkusuyla o dönemde şikayette bulunmadığını açıklamıştı.