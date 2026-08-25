Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 üç aylar ne zaman?

Üç aylar, İslam takviminde önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi “Üç aylar ne zaman başlıyor?”, “Recep ayı ne zaman?” ve “2027 Ramazan ayı hangi gün başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Hicri takvime göre belirlenen tarihler, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erkene geliyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 döneminde üç ayların başlangıcı Recep ayının başlamasıyla olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

Böylece üç ayların başlangıcı da 10 Aralık 2026 tarihine denk gelecek.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının ardından Şaban ayı gelecek ve daha sonra Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı başlayacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Şaban ayının sonrasında ise Ramazan ayı başlayacak.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayının 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacak.

2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma gününe denk gelecek. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul ediliyor.