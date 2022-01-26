Üç Kuruş'a yeni transfer: Oyuncu Bora Akkaş kadroda
Genç oyuncu Bora Akkaş, Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Üç Kuruş'un kadrosuna dahil oldu. Farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacağı öğrenildi.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Son olarak, uzun yıllardır televizyon
ekranlarında farklı farklı karakterleri canlandıran oyuncu Bora Akkaş dizinin
ekibine dahil oldu.
FARKLI BİR ROLLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK
Seyirci, Akkaş'ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle
izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok
ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.
BORA AKKAŞ KİMDİR?
12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Bora Akkaş, özel
liseden mezun oldu ve İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim aldı. 2009 yılında
Geniş Ailem dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş,
Gönlümdeki Köşk Olmasa adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Akkaş ayrıca; Çifte Saadet, Annemin Yarası, Bebek İşi, Annem Uyurken, Unutma Beni, Ruhumun Aynası, Dayan Yüreğim, Geniş Aile Yapıştır, Öğrenci İşleri, Kocan Kadar Konuş, Taş Mektep, Çalgı Çengi, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi pek çok yapımda rol aldı.
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