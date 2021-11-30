Üç yılda üç kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'Yine inanamadım'
ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki bir kadına üç yılda üç kez şans oyunundan büyük ikramiye çıktı. "Pek çok kişi her gün şans oyunu oynuyor ama kazanamıyor" diyen şanslı kadın, ikramiyeyi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Üç kez kazanmam hayret verici" ifadelerini kullandı.
Montgomery County'de ikamet eden şanslı kadın yaklaşık iki hafta önce önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 TL) Lucky kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilete hiçbir ödül çıkmasa da ikinci bilete şans oyununun en büyük ikramiyesi olan 50 bin dolar (yaklaşık 632 bin TL) vurdu.
Maryland Piyango yetkilileri ismi gizlenen kadının aynı yerden aldığı biletlere üçüncü kez büyük ikramiye çıktığını söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Ağustos 2018'de Bonus Cash oyununu oynayan kadın yine 50 bin dolar kazanmıştı. Aynı yıl ekimde ise aynı meblağı bu kez Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.
Emekli bir hizmetçi olan kadın üçüncü kez kazandığı için şoke olduğunu söyledi. Kadın piyango yetkililerine, "Buna yine inanamadım" dedi.
Kadın ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Pek çok kişi her gün şans oyunu oynuyor ama kazanamıyor."
Şanslı kadın yaşadığı şokun ardından mutluluğunu en yakın arkadaşıyla paylaştı.
Arkadaşı ise şu ifadeleri kullandı:
"Bana söylediğinde onun adına çok sevinmiştim. 50 bin doları yine kazanmasına inanmak zor."
Kadın kazandığı parayı çok ihtiyaç duyduğu bazı ev tadilatları için harcayacağını söyledi.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu