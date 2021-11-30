Üç yılda üç kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'Yine inanamadım'

30 Kasım 2021 Salı, 00:00

Montgomery County'de ikamet eden şanslı kadın yaklaşık iki hafta önce önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 TL) Lucky kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilete hiçbir ödül çıkmasa da ikinci bilete şans oyununun en büyük ikramiyesi olan 50 bin dolar (yaklaşık 632 bin TL) vurdu.

Maryland Piyango yetkilileri ismi gizlenen kadının aynı yerden aldığı biletlere üçüncü kez büyük ikramiye çıktığını söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Ağustos 2018'de Bonus Cash oyununu oynayan kadın yine 50 bin dolar kazanmıştı. Aynı yıl ekimde ise aynı meblağı bu kez Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.

Emekli bir hizmetçi olan kadın üçüncü kez kazandığı için şoke olduğunu söyledi. Kadın piyango yetkililerine, "Buna yine inanamadım" dedi.

Kadın ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok kişi her gün şans oyunu oynuyor ama kazanamıyor."

Şanslı kadın yaşadığı şokun ardından mutluluğunu en yakın arkadaşıyla paylaştı.

Arkadaşı ise şu ifadeleri kullandı:

"Bana söylediğinde onun adına çok sevinmiştim. 50 bin doları yine kazanmasına inanmak zor."

Kadın kazandığı parayı çok ihtiyaç duyduğu bazı ev tadilatları için harcayacağını söyledi.