1 milyar dolarlık ikramiye tek kişiye çıktı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:44

ABD'de ülke tarihinin en büyük üçüncü piyango ikramiyesinin Michigan’da bir tek bilete çıktığı açıklandı. İsmi duyurulmayan talihli 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7,41 milyar TL) ödülün tamamını nakit olarak almak isterse vergilerin düşürülmesiyle birlikte 739,6 milyon dolar (yaklaşık 5,5 milyar TL) alacak.

ABD’nin Michigan eyaletinde bir kişi, ülke tarihinin en büyük üçüncü ikramiyesini tek başına kazandı. Adı açıklanmayan talihlinin biletine bir milyar dolarlık büyük ikramiye isabet etti. Kazanan sayılar ise 4-26-42-50-60 ve Mega Ball 24 olarak açıklandı.

302 MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 302 milyonda bir olan çekilişte tek bilet için 2 dolar ödeniyor.

Bununla birlikte, ikramiye kazanan kişi ödülünü tek seferde nakit olarak alırsa, bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda. Eğer Michiganlı talihli ödülünü bu şekilde almayı tercih ederse, milyar dolarlık büyük ikramiyenin 739,6 milyon dolarını alacak.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE

Mega Millions sözcüsü Carole Bober Gentry, bunun kurum tarihindeki en büyük ikinci ikramiye ve ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu açıkladı. 23 Ekim 2018'de Güney Carolina'da bir kişi tarafından kazanılan 1, 537 milyar dolar, hâlâ tek bir biletle verilen dünyanın en büyük loto ünvanını koruyor.

2002 yılından bu yana yapılan Mega Millions çekilişinin kuralları, zaman içinde kazanmayı zorlaştıracak şekilde değiştirildi. Bu da dağıtılan ödülün birikerek rekor miktarlara ulaşmasını sağlıyor. (NTV)