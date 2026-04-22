'Uçak en güvenli ulaşım aracı' söylemi artık yetmiyor: Seyahat kaygısıyla başa çıkmanın yolları

Seyahat etmek, her dönem belirli bir gerginliği beraberinde getirse de; 2026 yılındaki iş gücü krizleri, hava trafiği kontrollerindeki aksamalar ve değişen güvenlik protokolleri seyahat anksiyetesini daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Uzmanlar, "Uçuş istatistiksel olarak en güvenli yoldur" şeklindeki klasik tesellilerin artık işe yaramadığını vurguluyor. Modern dünyada seyahat kaygısı yaşayan bireyler, sadece teknik güvenliğe değil, belirsizliklerin yarattığı zihinsel yüke karşı da bir stratejiye ihtiyaç duyuyor.

BELİRSİZLİK KAYGIYI BESLİYOR: BEYNİN GÜVENLİK ARAYIŞI

Psikologlar, insan beyninin güvenliği "öngörülebilirlik" üzerinden kurguladığını belirtiyor. Thriveworks’ten danışman Blaine Stephens, seyahat etmenin doğası gereği bu düzeni bozduğunu ifade ederek, "Düzenli rutinin dışına çıkmak, kontrol edilemeyen uzun kuyruklar ve trafik gibi unsurlar, beynin korku tepkisini doğrudan tetikliyor" uyarısında bulunuyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan olumsuz haber akışı (doomscrolling), bireylerde "ulaşılabilirlik yanlılığına" neden olarak nadir görülen kazaları veya aksaklıkları olduğundan daha yaygın algılamalarına yol açıyor.

KONTROL DAİRESİ YÖNTEMİ: NEYİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Terapistler, seyahat öncesi kaygıyı yönetmek için "kontrol edilebilirler" üzerine odaklanmayı tavsiye ediyor. Kaygıyı dindirmek için önerilen "kontrol dairesi" yönteminde, bireyin müdahale edemeyeceği uçuş iptalleri veya güvenlik prosedürleri gibi konuların listenin dışına bırakılması; bunun yerine havalimanına gidiş rotası, yanına alınacak koruyucu maske, dezenfektan veya dijital içerik gibi kişisel hazırlıkların listenin merkezine konulması öneriliyor. Hallie Kritsas, "Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak, sizi felaket senaryoları içinde kaybolmaktan kurtarır ve mevcut ana odaklar" diyor.

FELAKETLEŞTİRME İLE BAŞA ÇIKMA: ZİHİNSEL TOPRAKLAMA TEKNİKLERİ

Seyahat sırasında yaşanan panik anlarını yönetmek için uzmanların sunduğu somut teknikler, fiziksel ve zihinsel rahatlama sağlıyor. "Daha uçak kalkmadan tatilim mahvolacak" gibi felaketleştirme düşüncelerine kapılan bireyler için şu yöntemler öne çıkıyor:

Nefes Egzersizleri: Nefes verme süresini alma süresinden uzun tutmak (4 saniye alış, 6 saniye veriş), beyne fiziksel olarak güvende olunduğu sinyalini gönderiyor.

Duyusal Dikkat Dağıtıcılar: Çok ekşi bir şeker çiğnemek veya yüksek sesli müzik dinlemek, beynin dikkatini kaygıdan uzaklaştırarak duyusal bir uyarana odaklıyor.

Somatik Kontrol: Vücut taraması yaparak sıkılan çene veya yukarı kalkmış omuzlar gibi fiziksel stres belirtilerini bilinçli olarak serbest bırakmak, kaygının fiziksel döngüsünü kırıyor.

Uzmanlar ayrıca, seyahat öncesi uykusuz kalmanın ve açlığın kaygı eşiğini düşürdüğünü hatırlatıyor. Eğer seyahat kaygısı kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor ve planlanan yolculuklardan tamamen kaçınmasına neden oluyorsa, bilişsel davranışçı terapi gibi profesyonel destek seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.