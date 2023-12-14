Uçak kazasında stratejik soru: Hangi koltuk daha güvenli?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:17

Uçak kazalarında hangi koltukta hayatta kalma ihtimalinin daha fazla olduğu konusu karmaşık ve genelde birçok faktöre bağlıdır. Ancak, bazı araştırmalara ve kaza raporlarına dayalı olarak bazı genel gözlemler yapılmıştır.

Uçak kazalarında hayatta kalma şansı genellikle kabinin orta kısmındaki koltuklarda, özellikle kanatların yakınında bulunan koltuklarda daha yüksek olabilir. Bu bölgedeki koltuklardaki yolcular, çoğu zaman kazanın etkilerinden daha iyi korunabilirler. Ancak, her kaza farklıdır ve birçok faktör hayatta kalma şansını etkileyebilir.

Bazı genel faktörler ve gözlemler şunlar olabilir:

Kabinin Arka Kısmı: Bazı kaza raporlarına göre, uçağın kuyruk kısmında oturan yolcuların hayatta kalma şansı biraz daha yüksek olabilir.

Çıkış Kapılarına Yakınlık: Acil durum çıkış kapılarına yakın oturan yolcuların, kaza sonrası tahliye işlemlerinde avantajlı olduğu gözlemlenmiştir.

Uçak Tipi ve Kaza Türü: Uçak tipi ve kaza türü de hayatta kalma şansını etkiler. Örneğin, kaza sonrası yangın durumlarında hangi koltukların daha güvenli olduğunu belirlemek karmaşıktır.

Emniyet Kemeri Kullanımı: Koltuk seçiminden daha önemli olan bir faktör, uçuş sırasında emniyet kemerini doğru şekilde kullanmaktır. Emniyet kemerinin doğru bir şekilde takılması, kazalarda yaralanma riskini önemli ölçüde azaltabilir.

MEYDANA GELEN KAZALAR İNCELENDİ

1985 ile 2000 yıllar arasında ölenlerin ve kurtulanların olduğu 17 kazanın karşılaştırılması sonucunda uçakların arka 5 sıralık kısmının en düşük ölüm oranlarına sahip olduğu ve çıkış kapılarının olduğu yerlerdeki 3 sıra koltuğun en güvenli kısımlardan birisi olduğu tespit edildi.