Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de içinde olduğu özel bir jetin düşmesine ilişkin Flightradar uygulamasında uçuş bilgisine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:58
Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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Rus devlet haber ajansı TASS ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan ve Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen Embraer tipi bir özel jette, Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğunu duyurmuştu.

Uçağın düşmeye başlamadan önce kısa bir süre içinde birkaç kez irtifa kazanıp kaybettiği ortaya çıktı.

Çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar uygulamasından elde edilen verilere göre, uçak düşmeden önce Moskova saatiyle 18:19'a kadar yaklaşık 8,5 kilometre irtifadaydı, daha sonra dikey hızı keskin bir şekilde azaldı, irtifa kaybetti.

Verilere göre uçak, 8.4 kilometreye düşmeden önce yaklaşık 9.15 kilometre maksimum irtifaya ulaştı.

Uçağın daha sonra irtifayı 8,9 km'ye sabitlediği ve ardından keskin bir şekilde düşmeye başladığı kaydedildi.

En son veriler, uçağın yaklaşık 6 km yükseklikteyken elde edildiği belirtildi.


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