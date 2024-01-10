Uçaktan düşen telefonu buldu! 'Sadece birkaç çizik...'
Alaska Airlines'a ait bir uçuşta acil çıkış kapısının kopmasıyla ilgili olay, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Olayın ardından havacılık yetkilileri, Boeing 737 Max 9 uçaklarını incelemek üzere yere indirdi. İncelemeler, basınç farkları nedeniyle uçaktan saçılan parçaları ve eşyaları ortaya çıkardı. Bu eşyalar arasında, yaklaşık 5 bin metre yükseklikten düştüğü halde hala çalıştığı bildirilen bir cep telefonu büyük ilgi topladı.
Alaska Airlines krizi devam ederken, yetkililer geçtiğimiz Pazar günü Portland yakınlarında bir öğretmenin bahçesinde Alaska Airlines uçağından düşen kapıyı buldu.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), bu kapıyı, 66 x 121 santimetre ölçülerinde ve 28,5 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, soruşturmanın bir parçası olarak inceleyecek.
Konuyla bağlantılı bir gelişmede; Beaverton, Oregon sakini Sean Bates, Alaska Airlines uçağından fırlayan bir cep telefonunu bulduğunu iddia etti.
ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Geçtiğimiz Pazar günü, öğle yemeği için bir arkadaşıyla buluşmaya hazırlanan Sean Bates, NTSB'den bir e-posta aldı.
E-posta, Boeing 737 Max 9'un kopan acil çıkış kapısından düşen parçaları bulmaları için yerel halktan yardım istiyordu.
Havacılık meraklısı Bates, arama alanlarının kendi konumuna yakın olduğunu görünce aramaya katılmaya karar verdi.
YOL KENARINDA BULDU
Aramaya başladıktan kısa bir süre sonra, Bates, NTSB'nin çağrısına yanıt veren ve aynı bölgede arama yapan başka kişileri fark etti.
Yürüyüşü sırasında Bates, yol kenarındaki çalılıkların arasında ekranı yukarı dönük ve hala açık olan bir telefon gördü.
Başlangıçta telefonun bir arabadan atıldığını veya düştüğünü düşünen Bates, telefonu aldığında şaşkınlığı arttı.
Telefonu kaldırdığında, Bates sokette hala takılı olan bir şarj kablosu parçası fark etti.
Kabloyu çıkarmaya çalışırken ekran aktif hale geldi.
Uçak modunda ve ekran kilidi olmayan telefon, açık bir e-postayı gösteriyordu. Bir kaç çizik dışında hiçbir hasar yoktu.
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