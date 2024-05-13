Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2024! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul ve Ankara konserleri nerede, saat kaçta?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 20:58

Güncelleme: 13.05.2024 - 20:58

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşamak için geri sayım başladı! Bayram, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz konserlerle kutlanacak. İki büyük şehrin belediyeleri, bayram ruhunu yansıtacak etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul ve Ankara'nın meydanlarında yankılanacak sesler, bayram coşkusunu doruklara taşıyacak. İşte İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek olan ücretsiz konserler...

İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK OLAN ÜCRETSİZ KONSERLER

Can Bonomo - Levent (19 Mayıs)

Emir Can İğrek - Beylikdüzü (19 Mayıs)

Tuğba Yurt - Kartal (19 Mayıs)

Hadise ve Murda - Beşiktaş Barbaros Meydanı (19 Mayıs)

Ozan Doğulu ve Athena - Beşiktaş Barbaros Meydanı (18 Mayıs)

Candan Erçetin - İBB Miniatürk (19 Mayıs)



Sena Şener - Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı (16 Mayıs)

ANKARA'DA DÜZENLENECEK OLAN ÜCRETSİZ KONSERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Konserler Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek.

Gülşen (17 Mayıs)

Murat Boz (18 Mayıs)

Mor ve Ötesi (19 Mayıs)

Etimesgut Belediyesi ise Türk Beyleri Kent Meydanı'nda ücretsiz konserler düzenleyecek:

Melek Mosso (17 Mayıs)

Evrencan Gündüz (18 Mayıs)

Nil Karaibrahimgil (19 Mayıs)