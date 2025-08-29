Ücretsiz 30 Ağustos konserleri... Ankara'da 30 Ağustos'ta hangi konserler var?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun çeşitli bölgelerinde etkinlikler yurttaşlar ile buluşacak. Ankara'da pek çok isim sahne alacak. İşte Ankara konserleri...

ÇANKAYA

Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konseri

ETİMESGUT

Zeynep Bastık konseri

KAHRAMANKAZAN

1. Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali kapsamında Emir Can İğrek konseri

KEÇİÖREN

Ceza konseri

MAMAK

Başkent Gelişim Orkestrası Zafer Konseri

