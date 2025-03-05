Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:32

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:32

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemre son olarak toprağa düşecek. Üçüncü cemre düştü mü? sorusu yurttaşlar tarafındna merak ediliyor. Peki, üçüncü cemre düştü mü? Son cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte, ayrıntılar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Üçüncü ve son cemre, 5 Mart tarihinde toprağa düşerek baharın gelişini müjdeledi.

CEMRELER HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.