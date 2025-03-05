Son cemre de düştü: Bahar geliyor...

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:30

Türk kültüründe baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrenin üçüncü ve son evresi bugün gerçekleşti. 20 Şubat’ta havaya, 27 Şubat’ta suya düşen cemre, bugün de toprağa düştü. Böylece sıcaklık artışlarının başladığına işaret eden doğa olayı tamamlanmış oldu.

Cemre, doğanın uyanışını ve ilkbaharın gelişini müjdeleyen bir hava olayı olarak biliniyor. Geleneksel inanışa göre cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklıkların kademeli olarak artmasına neden oluyor. Bu süreç, tarımsal faaliyetlerin başlaması için de önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacağını söyledi.

Özçelik, "Cemre kelimesi ateş, kor ve sıcaklık anlamına geliyor. 20 Şubat’ta havaya, 27 Şubat’ta suya düşen cemre, bugün itibarıyla toprağa düşmüş durumda. Güneş ışınlarının kuzey yarımkürede yükselmesiyle birlikte ilkbaharın etkileri hissedilmeye başlıyor. 21 Mart’ta güneş ışınları ekvatora dik geldiğinde, bahar tam anlamıyla kendini gösterecek. Bu dönem, birçok kültürde baharın gelişi olarak kutlanıyor. Örneğin Nevruz Bayramı Orta Asya’dan bu yana yüzyıllardır kutlanıyor. Japonya’da mart ayının sonunda Sakura etkinlikleri düzenleniyor" dedi.