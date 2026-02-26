Havaya ve suya düşen cemrelerin ardından, 21 Mart'ta başlayacak baharın habercisi olarak kabul edilen cemre tarihleri, özellikle ikinci cemre tarihi, merak konusu oldu. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Üçüncü cemre nereye düşecek? İşte ayrıntılar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşerek baharın gelişini haber verecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına cemre düşmesi adı verilir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.