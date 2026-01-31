Ufuk Özkan ameliyat için gün sayıyor: 'Günde 10 tane serum alıyorum'

Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Özel bir hastanede karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan’ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son durumu paylaştı.

OLUMLU SONUÇ VERDİ

Sanatçı Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık" dedi.

DONÖR BULUNDU

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.

SÜREÇ TAMAMLANDI

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

''GÜNDE 10 TANE SERUM ALIYORUM''

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan ve donör için heyetin karşısına çıkan Ufuk Özkan, “Ayakta durduğuma bakmayın. Günde 10 tane serum alıyorum. 19 günde Herkül’e döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde görüntülenen oyuncu, sevenlerinin desteği karşısında duygulandığını belirterek, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dualar benim muhafızım oldu” sözleriyle atılan mesajların kendisine moral verdiğini söyledi.