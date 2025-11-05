Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Uganda, coğrafi konumu ve kültürel yapısıyla merak konusu oldu. Peki, Uganda nerede? Uganda hangi kıtada? Uganda'nın başkenti neresi?

UGANDA NEREDE? UGANDA HANGİ KITADA?

Doğu Afrika'nın kalbinde, denize çıkışı olmayan stratejik bir konumda yer alan bu ülke, kıtanın dev tatlı su göllerine ev sahipliği yaparken aynı zamanda efsanevi Nil Nehri'nin de doğduğu topraklardır. Uganda, Afrika kıtasının doğu bölümünde, Büyük Rift Vadisi'nin göllerle bezediği bir plato üzerinde konumlanmıştır. Tamamen bir kara ülkesi olmasına rağmen "göller bölgesi" olarak anılan bir coğrafyanın merkezindedir.

UGANDA ÜLKESİ BAŞKENTİ NERESİDİR?

Uganda Cumhuriyeti’nin başkenti ve en güzel şehri Kampala şehridir. Kampala şehri en yüksek yerleşim yerinin olduğu şehirdir.

UGANDA ÜLKESİ PARA BİRİMİ NEDİR?

Uganda Cumhuriyeti’ nin resmi olarak para birimi tüm ülke genelinde Uganda şilini ‘dir.

UGANDA ÜLKESİ RESMİ DİLİ NEDİR?

Uganda ülkesinin resmi dilleri 2 tane olmaktadır. Bunlar İngilizce ve Svahilice dilleri olmaktadır. Ayrıca bu ülkede kullanılmakta olan diğer diller şu şekilde sıralanmıştır. Luganda, Runyankore, Luo, Ateso, Lusoga ve Lunyole dilleridir. Bu diller daha çok yöresel diller olarak da bilinmektedir.

UGANDA ÜLKESİ İKLİMİ NASILDIR?

Uganda ülkesinde ülke genel olarak tropikal bir iklime sahip olup güzel bir ülkedir. Her yıl yerli yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir.