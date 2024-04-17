Uğur Dündar’dan art arda ‘babalık’ açıklaması: ‘Mahkemenin gizlilik kararı olmasa…’

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:05

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu açıklamalarına devam ederken gözler Uğur Dündar'a çevrilmişti.

Nebioğlu "Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın" diyerek iddiasını sürdürdü.

Uğur Dündar'ın açıklamasına rağmen iddiasına devam eden Metin Akpınar'ın kızı Nebioğlu Müge Anlı'ya da katıldı.

MESAJ GÖNDERDİ

Dündar ise Müge Anlı'ya mesaj atarak "Değerli Müge. Ben bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız ve birlikte yaşamışız. Oysa o yıllarda benim İzmir'le hiçbir ilgim yok. Kaldı ki adli tıp raporu çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım'' ifadelerini kullandı.

"NASILSA DAVA AÇMA SIRASI BİZE DE GELECEK"

Uğur Dündar ayrıca sosyal medyada gündem olmaya devam edince bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi:

"Olup bitenleri gülerek izliyorum.

Zira koca koca insanlar sayfalar dolusu yazı döşeniyor.

"Yazıklar olsun" diyen de var, "Size hiç yakıştıramadım" diyen de...

İşleri ağız dolusu hakaret etmek olan trol pisliklerini hiç saymıyorum.

Oysa Türkçe ve tane tane anlatıyorum.

Bu konularda son sözü söyleyen Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde "UĞUR DÜNDAR'IN BİYOLOJİK BABA OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİR" dedi. (Mahkemenin gizlilik kararı olmasa raporu da yayınlardım.)

Daha ne desin?

Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz...

Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek!..

Gün ola, harman ola!.."