Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iddia etmişti: Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:44

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:44

Duygu Nebioğlu, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim” dediği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinin söz konusu haberinde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edilirken Akpınar ve Dündar’ın iyi arkadaş olduğu, aynı kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialara Dündar sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”