14.11.2025 22:55:00
Uğur Güneş'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Uğur Güneş kimdir? Rüya Gibi dizisinin Emir'i Uğur Güneş kaç yaşında, nereli?

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi'de Emir karakterine hayat veren Uğur Güneş'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Uğur Güneş kimdir? Rüya Gibi dizisinin Emir'i Uğur Güneş kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da doğdu.İlk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamladı. Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı.

UĞUR GÜNEŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 - Yeniden Başla - Eray

2012 - Benim İçin Üzülme - Şiyar

2014 - Düşler ve Umutlar - Perçem

2014 - Urfalıyam Ezelden - Çetin

2015-2016 - Diriliş Ertuğrul - Tuğtekin

2016 - Seddülbahir 32 Saat - Hüseyin

2017 - İsimsizler - Kaymakam Fatih Keskin

2018-2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Yılmaz Akkaya

2021-2022 - Kanunsuz Topraklar - Davut Karaman

2023 - Al Sancak - Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

2023-2025 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - Selahaddin Eyyubi

UĞUR GÜNEŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2013 - Şeytan-ı Racim - Emrah

2013 - Tamam mıyız? - Serhat

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Cemal Tunalı

2023 - Serçe'nin Gözyaşı - Gazi

2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala - Ali

2025 - Aşk ve Yemek - Civan

