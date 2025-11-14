SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi'de Emir karakterine hayat veren Uğur Güneş'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Uğur Güneş kimdir? Rüya Gibi dizisinin Emir'i Uğur Güneş kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da doğdu.İlk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamladı. Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı.
UĞUR GÜNEŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2011 - Yeniden Başla - Eray
2012 - Benim İçin Üzülme - Şiyar
2014 - Düşler ve Umutlar - Perçem
2014 - Urfalıyam Ezelden - Çetin
2015-2016 - Diriliş Ertuğrul - Tuğtekin
2016 - Seddülbahir 32 Saat - Hüseyin
2017 - İsimsizler - Kaymakam Fatih Keskin
2018-2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Yılmaz Akkaya
2021-2022 - Kanunsuz Topraklar - Davut Karaman
2023 - Al Sancak - Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı
2023-2025 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - Selahaddin Eyyubi
UĞUR GÜNEŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2013 - Şeytan-ı Racim - Emrah
2013 - Tamam mıyız? - Serhat
2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Cemal Tunalı
2023 - Serçe'nin Gözyaşı - Gazi
2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala - Ali
2025 - Aşk ve Yemek - Civan