Uluslararası Fethiye Festivali kapılarını açtı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 13. Uluslararası Fethiye Festivali başladı. Eski adı “Fethiye Yunus Nadi Kültür ve Sanat Günleri” olan festivalin açılışını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile festival yönetimi yaptı.

İKİ KERE TARİH DEĞİŞTİ

Festival Komitesi Başkanı Mustafa Şıkman, “Sevgili katılımcılar, 13. Fethiye Festivali’nin açılışına hoş geldiniz. Festivalin başlangıcı 15 sene öncesine gider. Pandemi ötürü 15 sene öncesine dayanır. 15 sene önce Fethiye Yunus Nadi Kültür ve Sanat Günleri adıyla başladı. Bu tamamen amatörce programlanmış ve çok güzel başlayan bir etkinlikti. Yıllar içinde gelişmelere bakarak, bu etkinlik evrildi ve bugün 13. Fethiye Festivaline dönüştü. Tabii Fethiye Festivali deyince insanın aklına başka bir şey geliyor. Böyle festivaller belediyenin öncülüğünde geniş katılımlarla yapılır. Bu sene Fethiye Belediyesi’nin tam desteğiyle gerçekleşti. Şubat başında hepimizin bildiği malum deprem meydana geldi. Bu deprem acaba vazgeçilmeli mi diye soruldu. Uzunca tartışmalardan sonra nasıl olsa bu iş normale dönecek diye yapılmasına karar verildi. Ardından da seçim konusu gündeme geldi. 14 Mayıs seçimin olacağı tarih diye düşünülüp, 1 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi. O da isabetli bir karar oldu. Sayın Kaymakam'ımız Yusuf İzzet Karaman'ın da çok büyük desteği oldu. Böyle festivallerin kolay yapılmadığını ve festivalin yapılması gerek olduğunu söyledi. Kaymakamlığımız ve Belediyemizin desteğiyle bu işin yapılmasından mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

KARACA, “BÜYÜK EMEK VAR”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Bugün biliyorsunuz işçi ve emek bayramı. Bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin de bayramını kutluyorum. Festivalin hazırlanmasında büyük bir emek var. Kasım ayından bu yana her hafta bütün STK’larla beraber hazırlandılar. Biz 4 yıl önce göreve geldiğimizde Sayın Mustafa Şıkman bize gelmişti. Dün gibi hatırlıyorum. Geçmişte tanıyordum ama çok fazla bir samimiyetimiz yoktu. Festivalle ilgili destek istemişti. 15 yıllık bir emek var. Fethiye’nin tanıtımı, sanat ve kültürü adına da çok büyük bir festival. Bundan sonrada uluslararası çapta, 10 binleri şehir dışından buraya çekmek istiyoruz. Fethiye’nin kültürünü tanıtabilelim istiyoruz” şeklinde konuştu.

“14 MAYIS AKŞAMI BAHARIN ÜLKEMİZE VE FETHİYEMİZE GELECEK”

Konuşmasına devam eden Karaca, “Önümüzde de bir seçim var. Başarabilmek adına ülkemizde farklı noktalarda görevler aldık. Çok çalışacağız. Yine festivalde sizlerle olmak isterdim ama perşembe günü Sivas’a gideceğim. Oradan da Erzincan ve Van’daki çalışmalara katılacağım. Buradaki komitedeki arkadaşlarımızı sizlerin yalnız bırakmanızı istemiyoruz. Bu gelirlerin hepsi depremde zarar gören vatandaşlarımıza gönderilecek. Hiç birisi başka bir amaçla kullanılmayacak. Zaten etkinliklerimiz ücretsiz. Çok farklı etkinliklerle karşınızda olacaklar. En son, 1 hafta sonra karnaval yürüyüşüyle Salı pazarından Beşkaza meydanına yürüyüş olacak. Burada da DJ ve sanatçı arkadaşlarımız gecenin ilerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte olacak. Festivalin tadını çıkarın diyorum. Bizler çalışacağız. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamamak adına, sistemin değişmesi adına (geçen yıl da biliyorsunuz hiçbir gerekçe olmadan bir festivalimiz iptal olmuştu) sanatçılarımızı, yazarlarımızın, gazetecilerimizin rahatça konuşabilecekleri, sanatlarını icra edecekleri bir gün için arkadaşlarımızla sorumluluk aldık. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. 14 Mayıs akşamı baharın ülkemize ve Fethiye’mize gelmesi dileğiyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.