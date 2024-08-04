Uluslararası İkon Ödülü’nü alan Sharon Stone: 'Yaşadığım her şey için çok minnettarım'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:01

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:01

Altın Küre Ödülleri, sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilk kez vereceği Uluslararası İkon Ödülü’nü ABD dışında yapma kararı almıştı. Bodrum’da gerçekleşen törene pek çok ünlü ismin yanı sıra Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne de katıldı. Gain Medya’nın sponsorluğunda Bodrum’da gerçekleşen görkemli ödül törenini, ünlü oyuncular Büşra Pekin ve Kerem Bürsin sundu.

Gecede Uluslararası İkon Ödülü’nü alan “Temel İçgüdü” ve “Casino” gibi kültleşmiş filmleriyle ülkemizde de çok sevilen ve geçtiğimiz yıllarda ‘Kurtlar Vadisi’ dizisine de konuk olan Sharon Stone, Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne’ye özel bir röportaj yaptı. Stone, "Yaşadığım her şey için çok minnettarım, çünkü bana dünyanın her yerinden insanları tanıma fırsatı verdi. Daha önce Türkiye’ye bir kez geldim ve çok kısa zaman geçirebildim. Buraya yeniden gelmek istiyordum. Tek kelimeyle muhteşem! İnsanlar çok kibar, çok tatlı. Burada olmak harik" dedi.

Helen Hoehne de, "Artık her şey dijital platformlarda; insanlar dünyanın her yerinden farklı içerikleri izleyebiliyor. Ben Los Angeles’ta yaşıyorum, Türkiye’den ya da dünyanın diğer bölgelerinden içerikleri görebiliyorum. Dijital platformların filmler ve diziler aracılığıyla bağ kurmamıza çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu gece burada bu ödül için bir araya gelmekten ve bu ödülü Türkiye’de başlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım bu ödül töreni bu alanda Türkiye’ye yeni yatırımların getirilmesi konusunda yardımcı olur çünkü herkesin bu ülkeyi ve içeriklerini tanımalarını istiyoruz" yorumunu yaptı.