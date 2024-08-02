Sharon Stone'un İstanbul gezisi çok konuşuldu: Beşiktaş formasıyla poz verdi!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:20

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:20

"Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Stone'a Global İkon Ödülü verilecek.

Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Golden Globe ödül töreni için geldiği Türkiye'de Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Stone'un Beşiktaş'a olan ilgisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Golden Globe Yönetim Kurulu üyesi Barbaros Tapan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sharon Stone, İstanbul'da kaldığı otelin odasından gördüğü boğaz manzaralı Beşiktaş Stadyumu'na hayran kaldığını ifade etti. Beşiktaş Kulübü de bu hayranlık üzerine Stone'a bir forma hediye etti.

Ödül töreni için Bodrum'a geçen Stone, burada Barbaros Tapan ile tekne turuna çıktı. Tapan, Stone'a Beşiktaş formasını teslim ederek fotoğraf çektirdi. Sharon Stone'un Beşiktaş formasıyla Bodrum sokaklarında görüntülenmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞTI

Öte yandan, Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşmuştu. Stone'un "Kimse İngilizce konuşmuyordu" ifadelerinin ardından dizinin senaristi açıklama yaparak ünlü oyuncuyu yalanlamış, tüm çekim ekibinin İngilizce bilmek bir yana 'Amerikalı' olduğunu ifade etmişti.