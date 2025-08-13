Uluslararası Solaklar Günü nedir? Uluslararası Solaklar Günü ne zaman ortaya çıktı?

Uluslararası Solaklar Günü, her yıl 13 Ağustos'ta kutlanıyor.

ULUSLARARASI SOLAKLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Solaklar Günü, sol elini kullananların benzersizliğini ve farklılıklarını kutlamak için her yıl 13 Ağustos'ta kutlanan uluslararası bir gündür. Gün, ilk olarak 1976'da Lefthanders International, Inc.'in kurucusu Dean R. Campbell tarafından belirlendi.

Dünya nüfusunun yüzde 7 ile 10'unu oluşturan solakların, solaklığı kutlamak ve ağırlıklı olarak sağ elini kullanan bir dünyada solak olmanın avantajları ve dezavantajları konusunda farkındalık yaratmak için oluşturuldu. Gün, aynı zamanda sol elini kullananların karşılaştığı konulara, örneğin sol elini kullanan çocuklar için özel ihtiyaçların önemi ve sol elini kullananların şizofreni geliştirme olasılığı hakkında farkındalık yaratır.

SOLAK OLMANIN SEBEBİ NEDİR?



Solak bir insanla sağlak bir insanın beyinlerinde farklı organizasyonlar vardır. Sağlak insanlarda bu duruma “sağa şift geni” denilen bir gen yol açar. Solaklık bu genin baskın olmamasıyla ortaya çıkar. Bunun bir hastalıkla ilgisi yoktur.

Solaklık kalıtsal mı?

Sağ ya da sol el kullanımı genetiğe bağlıdır. Ama genetikçiler hala DNA'nın hangi kısmının bunu belirlediğini bulmaya çalışıyor. Bu, 40 farklı gene bağlı olabilir. Yani, sol eli kullananların sadece yüzde 10 oranında olmasının nedeni hala bilinmiyor.