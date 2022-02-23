Uma Thurman'dan 'Kill Bill' açıklaması

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:31

Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Volume 1 adıyla 2003 yılında, ikinci bölümünün de Volume 2 adıyla 2004 yılında gösterime giren 'Kill Bill' hala sinemaseverler için unutulmaz filmlerin başında geliyor.

Son olarak SiriusXM radyosunda Jess Cagle’ın konuğu olan, filmin başrol oyuncusu Uma Thurman, Quentin Tarantino’nun kült serisi "Kill Bill"in üçüncü filmi hakkında konuştu.

"UFUKTA GÖRÜNMÜYOR"

Play Tuşu'nda yer alan habere göre, Thurman, “Yıllar sonra devam filmi gelir mi?” sorusuna "Bu konuya dair gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Senelerdir tartışılan bir konu. Filmin gerçekleşeceğine dair oturup ciddi bir şekilde konuştuğumuz zamanlar oldu fakat bu yıllar önceydi. Şimdilik ufukta bir devam filmi görünmüyor" diyerek yanıt verdi.