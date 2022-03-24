Ümit Besen'in eşi Emel Besen'e dolandırıcı şoku!

24 Mart 2022 Perşembe, 08:14

Ünlü sanatçı Ümit Besen'in eşi Emel Besen, avukatlık şirketinden arıyoruz diyerek kargo ücreti bahanesiyle kendisinden para isteyen kişilerden şikayetçi oldu.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, Emel Besen, ikametinde bulunduğu sırada İzmir alan kodlu bir numaradan arandı. Telefon hattının ucundaki kişi şarkıcının eşine, "Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürün adresinize gönderilmiş ancak teslim edilmediği için iade edilmiş. Bu nedenle 120 lira bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız" dedi.

Emel Besen borcu olmadığını söyleyerek telefonunu kapattı ancak hukuk bürosundan aradıklarını iddia eden kişiler, Besen'in peşini bırakmadı. Tekrar tekrar aranan sanatçının eşi, her defasında telefondaki kişilere borcu olmadığını söyleyince; bu kez dolandırıcılar "Borcunuzun olmadığını onaylıyor musunuz?" diye sordu.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ünlü şarkıcının eşi "Onaylıyorum" yanıtını verdikten sonra sarf ettiği bu kelimenin aleyhinde kullanılabileceğini düşünerek soluğu savcılıkta aldı. Telefonla kendisinin dolandırılmış olabileceğini düşünen Emel Besen savcılıkta verdiği ifadesinde, kimseye borcu olmadığını ancak icra takibi yapılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı