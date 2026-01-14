Eski futbolcu Ümit Karan'ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli? Ümit Karan neden gözaltına alındı? İşte, ayrıntılar...

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Berlin’de doğdu.

Kulüp Kariyeri

Futbol kariyerine Almanya’da Hertha Zehlendorf takımında başladı. Daha sonra Türkiyemspor Berlin forması giydi. Ardından Türkiye’ye gelerek Gençlerbirliği’nde Süper Lig kariyerine adım attı.

2001 yılında Galatasaray’a transfer olan Ümit Karan, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluklarında önemli rol oynadı. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında dönemin teknik direktörü Gheorghe Hagi ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası Bundesliga ekipleri Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld ile görüşmeler yaptı. Ancak bu teklifleri reddederek Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Galatasaray’a döndü.

2005-2006 sezonunda Galatasaray formasıyla 17 gol atarak gol krallığına aday oldu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapattı. 18 Eylül 2006’da Beşiktaş’a karşı Süper Lig’deki 100. golünü kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta kaptan olarak sahaya çıktı. Liverpool deplasmanında attığı 2 golle dikkat çekti.

2009-2010 sezonu başında Eskişehirspor’a bedelsiz transfer oldu. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor’da sportif direktörlük görevini üstlendi. Süper Lig’de 136 gole ulaşarak 2011 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ağustos 2020’de, amatör futbola destek olmak amacıyla Vefaspor’a sembolik olarak transfer oldu.

Futbolculuk Sonrası Kariyeri

2011-2012 sezonu öncesinde Eskişehirspor’da sportif direktör olarak görev yaptı.

6 Ekim – 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Tepecikspor’un sportif direktörlüğünü üstlendi.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Temmuz 2017’de, ABD’de mücadele eden Malatyaspor USA takımının teknik direktörlüğünü yaptı ve Kasım ayında görevinden ayrıldı.

4 Ekim 2018’de, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi’nin teknik direktörlüğüne getirildi. Takımı ligde 4. sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma başarısı elde etti. 26 Ağustos 2019’da görevinden ayrıldı.

4 Eylül 2020’de Vefa’nın teknik direktörü oldu.

30 Aralık 2020’de Menemenspor’un teknik direktörlüğüne getirildi ve sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Millî Takım Kariyeri

Ümit Karan, Türkiye A Millî Takımı’nda 10 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Özel Hayatı

Ümit Karan, 2005 yılından bu yana Zeynep Karan ile evlidir. Çiftin Ümit Can adında bir oğlu vardır.

Futboldan men edildikten sonra işletmecilik yapmaya başladı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasına katıldı ve 3. oldu.

ÜMİT KARAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski futbolcu Ümit Karan’ın, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.