Ümit Sayın kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Sayın'ın şarkıları neler?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:51

Zeynep Dizdar'ın Ümit Sayın hakkında söyledikleri gündem oldu. Yurttaşlar, Ümit Sayın'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Zeynep Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Dizdarı'ın şarkıları neler?

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Ümit Sayın 26 Nisan 1970 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünde eğitimine devam etti. Fakat müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı. Sezen Aksu'nun vokalistliği sonrası müzik kariyerine adım atan sanatçı İstanbul'a yerleşti. Daha sonraları bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. MFÖ müzik grubu üyesi Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalıştı, stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri yanı sıra 1991 yılından itibaren ilk bestelerini yapmaya başladı. Şarkıcı Deniz Arcak'ın ismini duyurduğu "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçalarının söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı.

Ümit Sayın, 8 Eylül 1990 tarihinde Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konserde sahne alarak Sezen Aksu ile beraber şarkı söylemesi sonrası sesinden etkilenen Sezen Aksu, onu vokalisti yaptı.Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995 yılları arasında Tarkan'a ve günümüze dek birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un teşvikiyle 1991 yılından itibaren beste ve söz yazmaya başlayan Sayın; Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Erdal Çelik, Seden Gürel, Leman Sam, Hakan Peker, Burak Kut, İzel, Yeşim Salkım, Pınar Aylin, Suavi, Bendeniz, Tarkan, Asya, Zeynep Dizdar gibi şarkıcılara şarkılarını verdi. Ozan Çolakoğlu ile müzikal birlikteliği sayesinde kariyerine başarılı şekilde devam etti.

ÜMİT SAYIN'IN ÖZEL HAYATI

Ümit Sayın, 2019 yılında Eda Modaoğlu ile evlenmiştir.

ZEYNEP DİZDAR'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Zeynep Dizdar, Haberler Youtube kanalında yer alan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ümit Sayın ile ilişkisine dair samimi sözler söyleyen şarkıcı 2 yıl düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Sunucunun "İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusu üzerine şarkıcı "Gözümü açtığım insan başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar" dedi.

Zeynep Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" dedi. Sunucu bunun üzerine "Pişman mısın doğurmadığına?" dedi. Dizdar ise "Kısmet. Ben yola devam ettim" dedi.

ÜMİT SAYIN'IN YAZDIĞI ŞARKILAR

1993:

"Zehir Ettin"

"Vurur"

"Gülendam"

"Dudağım Yangın Orman"

1994:

"Dön Bebeğim"

"Bekle"

"Gitme"

"Aşkımdan Vazgeçme"

"Çal Beni"

1995:

"Tutun Ellerimden"

"Ya Sen Gidip de"

"Hasret Türküsü"

"Gönül Yareler İçinde"

1997:

Kalbimde Yatan Sensin (Kader Utansın)

"Nerede Olursan Ol"

"Hicaz"

"Ben Senin Gölgenim"

"Savrulduk"

"Bir Hayvanın Günlüğünden"

"Nankör"

1998:

"Vazgeç Gönül"

1999:

"Gözleri Hüzün Yeşili"

"Bu Şarkım Sana Sevgilim"

2000:

"Hayat Dediğin"

2001:

"Bir Nefeste"

2004:

"İsyanımı Bağışla"

"Kalbimin Sokağı"

2005:

"İlle de Sen"

"Yüreğimdeki Yağmurlar"

"Sen Oralarda"

"Bırak"

"Acımasızsın"

"İstemem İstemem"

2017:

"O Sevişmeler"

"Geç Olmadan"