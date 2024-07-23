Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:35

Güncelleme: 23.07.2024 - 20:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Ümraniye Kent Lokantası nerede? Ümraniye Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...

ÜMRANİYE KENT LOKANTASI NEREDE?

Adres:

ESENŞEHİR MAHALLESİ, NATOYOLU CADDESİ, NO.201-205/B ÜMRANİYE/İSTANBUL

İletişim:

444 10 34

ÜMRANİYE KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çalışma saatleri:

Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

ÜMRANİYE KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.