Sultanahmet Kent Lokantası nerede? Sultanahmet Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, çeşitli ilçelerde yurttaşların hizmetine sunuluyor. Peki, Sultanahmet Kent Lokantası nerede? Sultanahmet Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:02
Sultanahmet Kent Lokantası nerede? Sultanahmet Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Sultanahmet Kent Lokantası nerede? Sultanahmet Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...

SULTANAHMET KENT LOKANTASI NEREDE?

Adres:

ALEMDAR MAHALLESİ, YEREBATAN CADDDESİ, SALKIM SÖĞÜT SK., NO:7 34110 FATİH / İSTANBUL

İletişim: 

444 10 34

SULTANAHMET KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çalışma saatleri: 

Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı 

SULTANAHMET KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.


İlgili Haberler

Pendik Kent Lokantası nerede? Pendik Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

Pendik Kent Lokantası nerede? Pendik Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
Küçükçekmece Kent Lokantası nerede? Küçükçekmece Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

Küçükçekmece Kent Lokantası nerede? Küçükçekmece Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
Hisarüstü Kent Lokantası nerede? Hisarüstü Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

Hisarüstü Kent Lokantası nerede? Hisarüstü Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler