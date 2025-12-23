İstanbul merkezli yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen gözaltına alındı. Peki, Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli? Umut Evirgen neden gözaltına alındı?

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Umut Evirgen, Türk yönetmen, senarist ve işletmecidir.

Eğitim Hayatı

Üniversite eğitimi için yurt dışına giden Evirgen, New York’ta Berkeley College’da işletme alanında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Evirgen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak sinema eğitimi aldı.

Sinema Kariyeri

Umut Evirgen, 2019 yılında çektiği “Fine Dying” adlı kısa filmle hem ulusal hem de uluslararası birçok film festivaline katıldı. Bu çalışmanın ardından, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi “Ben Bir Denizim” (2020) ile Adana Film Festivali’nin yarışma seçkisine dahil oldu.

Son Dönem Çalışmaları

Sinemacılığının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Evirgen, son yıllarda Kimya (2021) ve Annesinin Kuzusu adlı yapımlara imza attı.

UMUT EVİRGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Evirgen'in 'uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.