Ünal Pala kimdir? Ünal Pala ne iş yapar? Ünal Pala neden hayatını kaybetti?
Ünal Pala ve eşi Evrim Pala yaşamını yitirdi Bodrum'da hayatını kaybetti. Ünal Pala kimdir? Ünal Pala ne iş yapar? Ünal Pala neden hayatını kaybetti?
Ünlü iş insanı ve Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatı kaybettiği açıklandı.
ÜNAL PALA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.
ÜNAL PALA KİMDİR?
Ünal Pala, 27 Aralık 1970’te Ankara’da doğdu. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Uzaltaş AŞ'nin yönetim kurulu başkanıdır. Ünal Pala aynı zamanda OP Grup Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Ünal Pala Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanılığı da yapmıştı.
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