Universal sanatçıları Metaverse'e geliyor: Rihanna'ya sanal kimlik verilecek
Plak şirketi Universal Music Group (UMG), sanal dünyalarda kullanılmak üzere sanatçılarının dijital versiyonlarının yanı sıra NFT kıyafetleri ve aksesuarlarını oluşturmak için avatar şirketi Genies ile iş birliği yaptı.
Universal, sanal dünyalarda kullanılmak üzere sanatçılarının dijital versiyonları için avatar şirketi Genies ile işbirliği yaptı. Sanatçıların dijital versiyonları ile beraber NFT kıyafetleri ve aksesuarları oluşturmak için Genies ile anlaştı.
Plak şirketi Universal Music Group (UMG), sanatçılarına metaverse için resmi sanal kimlikler vermek için hareke geçti. Justin Bieber ve Shawn Mendes de dahil olmak üzere kadrodan bazıları, Genies’ten avatar yapmalarını istemişti. Yeni plan, Rihanna, Migos ve arkadaşlarının çeşitli metaverse avatarları alabilmesi veya avatarları sosyal platformlarda kullanabilmesi üzerine kurgulanıyor.
HAYRANLAR ÜRÜN ALIP SATABİLECEK
NTV'nin aktardığına göre önümüzdeki aylarda, Genies tarafından işletilen bir NFT pazarı aracılığıyla, hayranlar avatarlar için sanal ürünler alıp satabilecek.
Bu gelişme Universal Music Group’un metaverse’e ilk girişi değil. Geçen ay, Gorillaz’a benzeyen Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan dört karakterden oluşan sanal bir grup duyurmuştu.
Diğer önde gelen markalar, kendi NFT’leri üzerinde çalışıyor gibi görünen Adidas ve Roblox olarak karşımıza çıkıyor. Bu markalar metaverse içinde sanal bir oyun alanı ve dijital ürünler için bir mağaza inşa eden Nike dahil olmak üzere metaverse’de harikalar yaratmayı planlıyor. Bu platform, oyun alanındaki (Fortnite dahil) diğer şirketlerin ve markaların metaverse’e girmesinin önünü açmaya yardımcı olan birkaç platformdan sadece biri olarak düşünülüyor.
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