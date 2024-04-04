Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:31

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:44

Zor rollerin aktörü, dudak uçuklatan gösterileriyle meşhur olsa da gerçekleştiremediği basit bir görev, dünyanın en ünlü spor otomobillerinden birine sahip olmaktan men edilmesine neden oldu.

Cruise'un Buick Roadmaster, Ford Mustang Saleen S281, Chevrolet Chevelle SS ve Chevrolet Corvette C1 gibi ihtişamlı otomobillerden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu biliniyor.

Bunların arasında 2005 yılında 1 milyon 900 bin dolara satın aldığı bir adet Bugatti Veyron da bulunuyordu.

ALAY KONUSU OLDU...

Ünlü oyuncu, Görevimiz Tehlike III filminin Hollywood'daki Grauman'ın Çin Tiyatrosu’nda düzenlenen galasına, önceki sene satın aldığı Bugatti ile katılmış ve kırmızı halıya aracıyla gelmişti.

YouTube’ta, bugünlerde yeniden gündeme gelen ve izlenme rekorları kıran videoda Cruise, tüm dünyanın gözleri önünde aracın misafir kapısını açmakta zorlanmış ve bu anlar sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Basın kuruluşları kısa bir süre sonra Cruise'un, Fransız lüks otomobil şirketi Bugatti tarafından 'kara listeye alındığını duyurdu. Görünüşe göre şirket, marka adının 'lekelenmesini' görmezden gelememişti.

Cruise’un yanı sıra ünlü boksör Floyd Mayweather, eski F1 şampiyonu Jenson Button ve İngiliz TV yapımcısı Simon Cowell gibi ünlüler de Bugatti’nin kara listesinde yer alıyor.

BUGATTİ HAKKINDA BİLİNENLER

Bugatti, yüksek performanslı lüks otomobiller üreten ünlü bir Fransız otomobil üreticisidir. Firmanın kökenleri, 1909 yılında İtalyan asıllı Fransız sanayici Ettore Bugatti tarafından kurulan Bugatti Automobili S.p.A. şirketine dayanmaktadır. Bugatti, otomobil tasarımı ve mühendislik konusunda yenilikçilik yaparak ün kazanmıştır. Şirket, özellikle 1920'ler ve 1930'lar boyunca ürettiği yarış arabaları ve lüks otomobillerle tanınmaktadır.

Bugatti, tarih boyunca birçok kez el değiştirmiştir. 1963'te işletme faaliyetlerine son vermiş, ancak 1987'de İtalyan girişimci Romano Artioli'nin çabalarıyla marka yeniden canlandırılmıştır. Bugatti, 1998 yılında Volkswagen Grubu tarafından satın alındıktan sonra, şirket modern otomobil dünyasında önemli bir konuma yükselmiştir.

Volkswagen Grubu bünyesinde Bugatti, Chiron ve Veyron gibi dünyanın en hızlı ve en pahalı süper otomobillerini üretmiştir. Özellikle Bugatti Veyron, bir zamanlar saatte 400 kilometreden (249 mph) fazla bir hızla dünyanın en hızlı üretim otomobili rekorunu kırmıştır. Bugatti, sınırlı sayıda üretim yaparak ve otomobillerini özel olarak kişiselleştirme seçenekleri sunarak lüks otomobil pazarında benzersiz bir niş oluşturmuştur.

Bugatti, mühendislik başarıları, tasarımı ve yüksek performansıyla tanınır. Markanın otomobilleri, otomotiv dünyasında sanat eseri olarak kabul edilen yüksek kaliteli malzemeler ve el işçiliğiyle üretilmektedir. Bugatti'nin merkezi, kurucusu Ettore Bugatti'nin de doğduğu yer olan Fransa'nın Alsace bölgesindeki Molsheim'dadır. Bugatti, günümüzde hala otomobil severler ve koleksiyoncular arasında yüksek bir prestije sahiptir.