Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi
Caz piyanisti, besteci Ahmad Jamal prostat kanseri nedeniyle 92 yaşında yaşamını yitirdi.
Caz piyanisti, besteci Ahmad Jamal 92 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Sumayah Jamal, New York Times’a babasının ölüm nedeninin prostat kanseri olduğunu doğruladı.
Profesyonel müzik kariyerine 14 yaşında başlayan Jamal, yetmiş yılı aşkın bir süredir caz müziğinde yenilikçi tavrını sürdürmüştü.
60 yılı aşkın bir süredir müzik sektöründe olan ve üretim yapan Jamal, caz müzik dünyasının temel taşlarından biri olarak tanınıyordu.
Ahmad Jamal, 1994 yılında Ulusal Sanat Vakfı tarafından Caz Ustası seçilmiş 2017’de ömür boyu Grammy ödülüne değer görülmüştü.
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