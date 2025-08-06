Ünlü çift boşanıyor mu? Berk Oktay'dan açıklama geldi

Savaşçı dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında evlendi. 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftin evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Söylentilerin ardından Oktay'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesaplarından sık sık aile pozlarını yayınlayarak mutluluklarını dile getiren ünlü çiftin evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Yıldız Çağrı Atiksoy'un söylentilerin ardından Berk Oktay'ı takipten çıkarması söylentileri iyice güçlendirdi.

Boşanma iddiasıyla gündem olan Berk Oktay'dan açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabından eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi yayınlayan Oktay, "Şükür sebebim ailem" notunu yazdı.

Berk Oktay'ın bu paylaşımı boşanma iddialarına yalanlama olarak yorumlandı.